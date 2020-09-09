Киев замер в пробках: куда лучше не ехать

На правом берегу затруднено движение транспорта на проспекте Победы

В Киеве утром, 9 сентября, образовались значительные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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На правом берегу затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте и проспекте Победы. Также автомобили стоят на улице Жилянской, Александра Довженко, Сечевых Стрельцов, Вадима Гетьмана, Великой Васильковской, Народного ополчения, Набережно-крещатицкой и бульваре Леси Украинки.

А вот на левом берегу затруднено движение транспорта на Дарницком шоссе. Кроме того, пробки образовались на Большой окружной дороге и на мосту Южный.

Очевидцы, в соцсетях сообщают о тянучке на проспекте Победы в сторону центра.

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Видео: Telegram-канал/Київ Оперативний | Kyiv Operative

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Ранее мы сообщали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками.

Также напомним, совсем недавно новости "Сегодня" писали о том, что Кличко показал, как быстро ездить по Киеву на машине. Он напомнил, что в Киеве функционируют 49 маршрутов с "зеленой волной" движения.

Ранее советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов и сайт "Сегодня" в прямом эфире решили разобраться, что происходит с пробками в Киеве.

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