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Киевляне требовали полмиллиона долларов, прикрываясь "связями" с руководством ОГПУ

18 ноября, 23:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Подозреваемых задержали во время получения части суммы

Полиция задержала двух жителей Киева, которые за 500 тыс. долларов предлагали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором его предприятие является потерпевшим.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещение причиненного ущерба и привлечение виновных к ответственности", – рассказали в ОГПУ.

Мошенники в Киеве

Мошенники в Киеве

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Мошенники утверждали, что имеют личные связи с руководством Офиса генерального прокурора, что не соответствует действительности.

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Киевляне были задержаны во время получения части суммы – 250 тыс. долларов.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

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Напомним, в Харьковской области правоохранители разоблачили на систематических взятках начальника отдела Главного управления Государственной фискальной службы Украины в области.

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