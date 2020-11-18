Киевляне требовали полмиллиона долларов, прикрываясь "связями" с руководством ОГПУ

Полиция задержала двух жителей Киева, которые за 500 тыс. долларов предлагали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором его предприятие является потерпевшим.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещение причиненного ущерба и привлечение виновных к ответственности", – рассказали в ОГПУ.
Мошенники утверждали, что имеют личные связи с руководством Офиса генерального прокурора, что не соответствует действительности.
Киевляне были задержаны во время получения части суммы – 250 тыс. долларов.
Продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Харьковской области правоохранители разоблачили на систематических взятках начальника отдела Главного управления Государственной фискальной службы Украины в области.
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