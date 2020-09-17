Киевлянин убил родного сына

В Киеве, где сегодня произошел взрыв на Андреевском спуске, задержали мужчину, который подозревается в убийстве родного сына.
43-летний мужчина был зарезан в собственной квартире. Полицейских вызвал младший брат убитого.
Правоохранители выяснили: мужчины вместе выпивали и поссорились. Тогда отец разбил бутылку о голову сына, затем ее осколком начал наносить порезы. На теле погибшего – были раны на груди, лице и на руках. Отца задержали.
Ранее "Сегодня" писали о том, что в Никополе Днепропетровской области были задержаны подозреваемые в двойном убийстве.
Ими оказались местные жители – двое братьев 26-ти и 33-х лет. По данным следователей, 14 сентября около 5 утра в компании мужчин началась ссора. В ходе конфликта подозреваемые застрелили двух человек: мужчин 23-х и 29-ти лет. Сами нападавшие также получили ранения и обратились в травматологический пункт.
Чтобы задержать злоумышленников, копы провели спецоперацию. На месте преступления изъяли стреляные гильзы, патроны, балаклавы и молотки.
Также мы писали об убийстве журналиста в Херсоне. Подозреваемые задержаны.
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