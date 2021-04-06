Киевлянка приносила в квартиру животных и морила их голодом (фото, видео)

Волонтеры спасли из ада на Троещине около 20 котов

В Киеве волонтеры обнаружили квартиру, где женщина содержала животных и практически не следила за ними. В соцсетях опубликовано видео, на котором видно запущенную квартиру. Из собственных источников сайту "Сегодня" стало известно, что упомянутая квартира находится на Троещине.

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На видео, которое опубликовали на странице "Приют Ирины Добролюбовой" в Facebook, женщина рассказывает, что ее квартира находиться сверху.

Там явно давно никто не убирал – пол устлан настилом коричневого цвета от кошачьих экскрементов.

"Это просто ужас. Моя квартира находиться выше. Это просто кошмар, вся эта вонь и ужас. Мы вызывали сюда полицию, соседи писали жалобы, но никто не приехал", – добавляет женщина за кадром.

В квартиру ранее было невозможно попасть – никто не открывал двери.

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На видео слышно, как мяукают коты, а также в кадр попадает несколько кошачьих переносок.

На диване сидит женщина, которая обнимает двух животных. Она кричит кому-то: "Пошел вон! Закрой рот!"". Скорей всего, это и есть хозяйка квартиры. Она ругается с мужчиной, который намеревался ударить женщину.

По информации волонтеров, женщина забирала животных в квартиру якобы, чтобы помочь им, но никакой помощи не оказывала. Так же отмечается, что волонтерам удалось спасти животных.

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Всего удалось спасти 20 котов. Они истощены, и имеют явные проблемы со здоровьем.

Сейчас для них ищут новые семьи и просят жителей столицы взять по двое котов на передержку. Все красивенькие, ласковые, ручные, пока немножко страшненькие и не очень приятно пахнут, но это со временем исправится.

"Женщина с психическими расстройствами собирала породистых и просто красивых котов со всей Украины. Её никто и никогда не проверял, доступа в квартиру не было, поэтому точного количества загубленных кошачьих жизней мы не узнаем", – сообщается на странице приюта Ирины Добролюбовой.

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В коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины" отмечают, что ранее к ним никто не обращался по поводу ненадлежащего содержания животных в этой квартире. Проверку обещают провести в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в Днепре волонтеры спасли верблюда от гибели.

Также напомним, в Хмельницком спасатели пришли на помощь собаке, которую закрыли в квартире. Длительное время животное скулило взаперти.

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