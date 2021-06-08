Киевские таможенники перехватили более 60 бриллиантов из Америки (фото)

Изъятые бриллианты. Фото: Киевская таможня/Facebook

Киевские таможенники задержали более полусотни американских цветных бриллиантов. Драгоценные камни отправитель пытался переслать в Украину из Балтимора, не задекларировав должным образом.

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Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.

61 бриллиант, из которых самые большие и самые дорогие – два желтых (стоимостью 5,3 тысячи долларов США) и три бесцветных (2900 долларов США), и еще два бриллианта необычного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком – нашли при попытке переслать их в международных почтовых отправлениях под видом распределителя документов.

Изъятые бриллианты. Фото: Киевская таможня/Facebook

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"Три международных почтовых отправления от одного и того же отправителя с американского Балтимора направлялись на адрес киевлянина и жителей Днепра. Согласно декларации, в этих посылках должны были находиться "распределители документов" стоимостью 0 долларов США", – говорится в сообщении.

Изъятые бриллианты. Фото: Киевская таможня/Facebook

В отправлениях обнаружили камни в зиппакетах с рукописными пометками, характерными для драгоценных камней (о массе, цвете, чистоте и т.д.).

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Итак, драгоценные камни отправитель пытался переслать в Украину, не задекларировав должным образом. Во всех случаях составлены протоколы о нарушении таможенных правил ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

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Бриллианты изъяты. Их общая ориентировочная стоимость – 11 тыс. 600 долларов США (319 тыс. гривен).

Ранее мы писали, что в Киевской области банда преступников украла бриллиант за 400 тысяч долларов.

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Также напомним, в Винницкой области мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом.