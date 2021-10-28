В Киеве эвакуируют людей из апелляционного суда. Что происходит?

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Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу из-за сообщения о минировании. На место приехали правоохранители.
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Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу из-за сообщения о минировании. На место приехали правоохранители.
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28 октября 1991. Между Украиной и республикой Узбекистан в Ташкенте подписан договор об основах международных отношенийПогрузиться в тот день
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