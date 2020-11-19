Киевский наркодилер хотел подкупить полицейского (фото)

Мужчине грозит от шести до десяти лет тюрьмы

В Киеве задержали мужчину за предложение взятки полицейскому.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Чтобы свободно распространять наркотические вещества на территории Подольского района, злоумышленник предложил работнику уголовного розыска процент от ежемесячного заработка.

"Мужчину задержали сразу после передачи денежных средств в размере 3 400 гривен. По месту жительства фигуранта мы провели неотложный обыск, во время которого обнаружили и изъяли наркотические вещества, а также принадлежности для их изготовления. Задержанным оказался 28-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств", – сообщил начальник Подольского управления полиции Павел Василенко.

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По факту незаконных действий фигуранта следователи начали три уголовных производства. Подозреваемому грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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