Кличко повесил на новогоднюю елку в КГГА боксерские перчатки: видео

Мэр показал, как украсили елку в столичной городской администрации

Киевская мэрия уже нарядила свою личную новогоднюю елку – в этом принимал участие и градоначальник столицы Виталий Кличко.

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У себя в TikTok мэр выложил видео с зеленой красавицей, которая стоит в КГГА.

На ролике Кличко лично вешает на елку несколько игрушек, включая миниатюрные боксерские перчатки – напоминание о спортивном прошлом.

Любопытно, что вместо новогодней звезды верхушку дерева украсили кепкой самого Кличка – это уже намек на главную новогоднюю елку страны, которую долгое время возглавляла огромная шляпа.

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"Когда живешь на работе", – подписал он видео.

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