Кличко повесил на новогоднюю елку в КГГА боксерские перчатки: видео

Киевская мэрия уже нарядила свою личную новогоднюю елку – в этом принимал участие и градоначальник столицы Виталий Кличко.
У себя в TikTok мэр выложил видео с зеленой красавицей, которая стоит в КГГА.
На ролике Кличко лично вешает на елку несколько игрушек, включая миниатюрные боксерские перчатки – напоминание о спортивном прошлом.
Любопытно, что вместо новогодней звезды верхушку дерева украсили кепкой самого Кличка – это уже намек на главную новогоднюю елку страны, которую долгое время возглавляла огромная шляпа.
"Когда живешь на работе", – подписал он видео.
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