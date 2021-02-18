Кокаин на 4 млн в детских игрушках – поймали организатора поставки наркотиков в Киев

Задержали организатора поставки наркотиков в Киев. Он организовал поставки наркотических средств в особо крупных размерах с целью дальнейшего сбыта.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram.

Житель Львова – бывший сотрудник правоохранительных органов организовал незаконную схему сбыта кокаина, отправляя из Львова в столицу оптовые партии наркотиков частными службами такси.

При этом наркотические средства маскировались в детских игрушках.

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Правоохранители изъяли порошкообразное вещество белого цвета – кокаин весом около 1 кг стоимостью более 4 млн гривен, электронные весы, пакеты для фасовки и др.

Ранее мы писали, что в Днепре правоохранители задержали супругов, которые через интернет-магазин продавали медицинские препараты и БАДы с содержанием психотропных веществ из РФ.

Также напомним, в Ровно учительница попалась на торговле наркотиками.

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