Українська
$ 28,05
34,01
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Кокаин в томатной пасте: киевские таможенники обнаружили наркокурьера (фото)

18 января, 16:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

500 грамм кокаина обнаружили в личных вещах пассажира

В аэропорту "Борисполь" обнаружили крупную контрабанду особо опасных наркотиков – из Евросоюза в Украину пытались ввести кокаина на сумму по ценам "черного рынка" более 2,1 млн грн.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

"Инспекторы Киевской таможни провели досмотр личных вещей и багажа 21-летнего авиапассажира, гражданина одной из стран Евросоюза. Пакет с белым кристаллическим веществом, обмотанный клейкой лентой, находился среди личных вещей иностранца в его дорожном чемодане", – говорится в сообщении.

Непосредственно кокаин таможенниками выявлен в консервной банке с томатной пастой, закрытой фабричным способом.

В тренде
На Софийской площади начали демонтаж новогодней елки? Мы проверили слухи
Реклама

Експрестест наркотических веществ показал, что в обнаруженном пакете – кокаин. Наркотики весом 500 г изъяты. Продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали, что в Днепре правоохранители задержали супругов, которые через интернет-магазин продавали медицинские препараты и БАДы с содержанием психотропных веществ из РФ.

Также напомним, в Ровно учительница попалась на торговле наркотиками.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев наркотики таможня кокаин томатная паста

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве массово угоняют Outlander: почему именно ее
В Киеве массово угоняют Outlander: почему именно ееПроисшествия
В Киеве на Южном мосту занесло грузовик (видео)
В Киеве на Южном мосту занесло грузовик (видео)Происшествия
В центре Киева столкнулось сразу девять автомобилей (фото)
В центре Киева столкнулось сразу девять автомобилей (фото)Транспорт
Атака на поезда метро в Киеве: разбили окна четырех вагонов
Атака на поезда метро в Киеве: разбили окна четырех вагоновПроисшествия
В Киеве произошел обвал почвы: есть погибший (фото)
В Киеве произошел обвал почвы: есть погибший (фото)Происшествия
Увезли
Увезли "показать елку": 6-летнюю девочку из Нежина нашли за сотни километров от дома (фото)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять