Кокаина на 400 тыс. гривен: в Киеве мужчина продавал наркотики за биткоины (фото)

В Киеве поймали 20-летнего мужчину, который работал "курьером" в Интернет-магазине по продаже наркотических средств.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Мужчина отправлял наркотики через почтовые отделения – указания по количеству и объему заказов он получал от так называемого "куратора", с которым общался исключительно с помощью мессенджера.

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"Дилер, пытаясь обезопасить себя от разоблачения, арендовал в столице гараж, который использовал как склад. "Заработную плату" получал криптовалютой Bitcoin, которую затем обналичивал в пунктах обмена валют", – говорится в сообщении.

В результате обысков правоохранители изъяли у злоумышленника расфасованный кокаин, стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет более 400 тыс. гривен.

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Фигуранта задержали за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Ранее мы писали, что правоохранители в трех областях задержали группу торговцев наркотиками. Спецоперацию провели в Днепре, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, ранее в Киевской области СБУ разоблачила организаторов мощной наркогруппировки. Ежемесячная "прибыль" злоумышленников составила почти 70 млн грн.

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