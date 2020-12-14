Конфликт из-за гололеда в Киеве. Мужчины разбил стекло школы (фото)

Тех, кто узнал мужчину просят сообщить об этом в администрацию школы

В Голосеевском районе столицы произошло – ЧП. Неизвестный мужчина разбил окно входных дверей школы №286. Происшествие произошло в воскресенье, когда мужчина пытался попасть в помещение закрытой школы.

"Мужчина вел себя очень агрессивно, был пьян, угрожал охраннику и дежурной. Таким образом он требовал посыпать дорожки на территории школы солью. Попытки работников школы его успокоить оказались напрасными. По факту таких действий была вызвана полиция. Через 40 минут он снова вернулся, чтобы "договорить", – пишут на странице школы в социальных сетях.

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Тех, кто узнал мужчину просят сообщить об этом в администрацию школы по тел. 522-39-32 или 525-39-31.

В полиции Голосеевского района сообщили сайту "Сегодня", что в полицию поступило заявление о противоправных действиях мужчины.

"Вчера на место происшествия выезжали сотрудники государственной службы охраны, сегодня снова поступил вызов в эту школу. На место выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции", – сообщили нам правоохранители.

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За минувшие сутки, после того как Киев накрыл ледяной холодный дождь, в травмпункты столицы обратилось 1051 человек. Именно столько киевлян пострадало от гололеда на обледеневших улицах города.

Как сообщал сайт "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, какой ждать зимы. Процесс общего потепления для Украины продолжается, и ничто его не остановит, говорит синоптик.

Видео: Сегодня

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