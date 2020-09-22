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Коронавирус в Киеве не отступает: где больше всего новых зараженных (карта)

22 сентября, 11:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

COVID-19 с начала эпидемии унес жизни 325 киевлян

В Киеве за минувшие сутки выявили 270 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 20 028 человек.

По данным мэра, 21 сентября в Киеве заболели:

  • 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
  • 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 года;
  • 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

Среди новых заболевших 8 медиков. В киевские больницы пришлось госпитализировать 52 пациента. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 43, Дарницком – 39, в Днепровском районе – 38 случаев.

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Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались семь человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 325 киевлян.

Ранее мы сообщали, что мэр столицы Виталий Кличко предупредил киевлян о возможном ужесточении карантина.

Также напомним, в Киеве еще четыре школы закрыли на карантин. В столице COVID-19 болеют 207 школьников.

О том, как проходит обучение в школах во время карантина, смотрите в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев статистика инфекция заражение коронавирус COVID-19
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