Коронавирус в Киеве не отступает: где больше всего новых зараженных (карта)

В Киеве за минувшие сутки выявили 270 новых случаев инфицирования COVID-19.
Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 20 028 человек.
По данным мэра, 21 сентября в Киеве заболели:
- 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
- 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 года;
- 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.
Среди новых заболевших 8 медиков. В киевские больницы пришлось госпитализировать 52 пациента. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.
Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 43, Дарницком – 39, в Днепровском районе – 38 случаев.
Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались семь человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 325 киевлян.
Ранее мы сообщали, что мэр столицы Виталий Кличко предупредил киевлян о возможном ужесточении карантина.
Также напомним, в Киеве еще четыре школы закрыли на карантин. В столице COVID-19 болеют 207 школьников.
О том, как проходит обучение в школах во время карантина, смотрите в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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