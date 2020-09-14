Коронавирус в Киеве: появились новые данные за сутки (карта)

COVID-19 с начала эпидемии унес жизни 272 киевлян

В Киеве за минувшие сутки выявили 168 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 17 429 человек.

По данным мэра, 13 сентября в Киеве заболели:

90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет;

63 мужчины в возрасте от 20 до 78 года;

7 девочек от 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 14 лет.

Среди новых заболевших 7 медиков. В киевские больницы пришлось госпитализировать 27 пациентов. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 48, Оболонском – 20, Соломенском районе – 16.

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Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались три человека. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 272 киевлян.

Ранее мы сообщали, что в Киеве ужесточили карантин, так как столицу внесли в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

Также напомним, в Украине за последние сутки выявили 2 462 новых случая инфицирования COVID-19.

Кроме того, в ВОЗ рассказали, когда в Украине появится вакцина от коронавируса, подробности в видеосюжете:

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