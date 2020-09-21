Коронавирус в Киеве: появились новые данные за сутки (карта)

COVID-19 с начала эпидемии унес жизни 318 киевлян

В Киеве за минувшие сутки выявили 275 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 19 758 человек.

По данным мэра, 20 сентября в Киеве заболели:

139 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;

120 мужчин в возрасте от 18 до 83 года;

10 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 5 до 17 лет.

Среди новых заболевших 8 медиков. В киевские больницы пришлось госпитализировать 36 пациентов. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 74, Деснянском – 36, Днепровском районе – 35 случаев.

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Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались два человека. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 318 киевлян.

Ранее мы сообщали, что в Киеве еще четыре школы закрыли на карантин. В столице коронавирусом болеют 207 школьников.

Также напомним, Кличко рассказал о росте смертности от COVID-19.

Кроме того, в ВОЗ рассказали, когда в Украине появится вакцина от коронавируса, подробности в видеосюжете:

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