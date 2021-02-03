Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 330 новых случаев (карта)

За сутки госпитализировали 32 пациента

В Киеве обнаружили 330 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице всего 129164.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком – 73,

Днепровском – 70,

Деснянском – 67.

Заболели:

178 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,

139 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,

6 девушек от 2 до 16 лет и 7 мальчиков от 2 до 16 лет.

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15 летальных случаев от вируса за сутки – всего 2392. За сутки госпитализировали 32 пациента.

За сутки 2370 преодолели коронавирус – всего 73515.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что национальный план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем украинцам, а первыми прививки получат уязвимые категории населения.

Видео: Сегодня

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