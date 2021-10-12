Коротко и по делу. Что известно о масштабном пожаре в доме, по крыше которого бегал Саакашвили (фото, видео)

В Шевченковском районе Киева на улице Костельной, 5 горел жилой дом. На данный момент движение перекрыто, но огонь уже ликвидировали.
Этот дом известен тем, что в 2017 году Михаил Саакашвили забрался на крышу и хотел оттуда спрыгнуть. Подробней о пожаре и этом здании – читайте далее в материале "Сегодня".
Жителей эвакуировали, а спасатели боролись с огнем
На место происшествия сразу были направлены спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных подразделений.
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Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.
В 8:14 пожар был локализован, а в 8:38 его ликвидировали.
На месте работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 39 человек личного состава подразделений Главного управления.
Отметим, что в связи с ЧП движение по ул. Костельной перекрыто в обе стороны.
Важно добавить, что изначально сообщалось, что пожар произошел в доме по номеру 2-В, но на самом деле загорелся 5-й.
Пожарные тушат возгорание / Фото: ГСЧС
Дым от пожара видно издалека / Фото: Киев Сейчас
Около здания собралось много зевак / Фото: Сегодня
Дом, по крыше которого бегал Саакашвили
В декабре 2017 года Михаил Саакашвили забрался на крышу этого дома, так как за ним пришли якобы представители СБУ, которые пытались его задержать.
Тогда Саакашвили на крыше вел переговоры с правоохранителями. Он говорил, что, если к нему прикоснутся, он прыгнет вниз.
В результате сотрудники СБУ сняли политика с крыши, и он был задержан.
Как на данный момент выглядит горевший дом в Киеве
На месте работают спасатели. Фото: "Сегодня"
Огонь ликвидировали. Фото: "Сегодня"
Дом после пожара изнутри. Фото: "Сегодня"
Что известно о доме на улице Костельной
Костельная улица возникла в 1830-х годах под современным названием (от Александровского костёла, расположенного в верхней части улицы). В 1934-1991 годах имела название "улица Челюскинцев" (в честь подвига участников полярного дрейфа на пароходе "Челюскин" в 1934 году).
Дом № 5 — жилое здание 1871 года, в стиле модерн. Надстроен в 1913 году, в 1914 году, к зданию пристроен флигель. Архитектор П. Тустановский.
Сначала года в пожарах погибли более 1000 украинцев
По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 6 октября, произошло 412 пожаров, пять человек умерли в огне. А с начала года произошло 60 784 возгорания, 1168 человек погибли, 1012 – пострадали.
Больше всего возгораний – 20 329 – было в жилых секторах.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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