Кошмар на Виноградаре: на теле ребенка выявили ножевые ранения (видео)

С мамой ребенка сейчас работают медики и психологи

Стали известны подробности кошмарного пожара на Виноградаре, где отец поджег своего ребенка в кровати.

"Отец ребенка задержан в порядке статьи 208. Сейчас с ним общаются следователи и сегодня ему будет оглашено подозрение", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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Оказывается, что перед тем как поджечь ребенка, родной отец его зарезал.

"На теле шестилетнего мальчика выявлены следы насильственной смерти. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. На теле обнаружили ножевые ранения", – добавляют в полиции Киева.

С мамой ребенка сейчас работают медики и психологи. Известно, что супружеская пара была в разводе. Отец нигде не работал. Он не был лишен родительских прав. Вчера он забрал сына к себе и нормально общался с ним. Мать встревожилась, когда мужчина перестал выходить на связь.

На видео, которое опубликовала пресс-служба полиции Киева, отец ребенка говорит, что понимал, что делал.

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"У меня сейчас адреналин, шок. Мне тяжело говорить. Да, конечно, я понимал, что делал", – говорит мужчина.

Ранее мы писали о том, что в Киеве ночью 18 сентября произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Напомним, в Киеве на Виноградаре, на проспекте Правды, вечером в понедельник, 5 октября, мужчина после конфликта с женой выгнал ее из квартиры, а сам поджег кроватку с шестилетним ребенком.

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