Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (фото, видео)

На Майдане Независимости находится несколько сотен людей

В Киеве инвесторы жилкомплексов банка "Аркада" проводят масштабную акцию протеста на Крещатике.

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В Сети появилось видео с колонной демонстрантов.

Протестующие скандируют лозунги, жгут файера, посреди Крещатика появилась надпись:

"Строительство "Аркады" заморожено. Зеленский молчит".

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Люди полностью перекрыли Крещатик и хотят обратиться к мэру и властям Киева. Здесь собралось несколько сотен горожан.

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В КГГА сообщают, что из-за перекрытия движения на Крещатике задерживается движение автобусов №№ 24, 114.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины принял решение о ликвидации банка "Аркада", который был объявлен неплатежеспособным в конце августа.

А президенту банка "Аркада" грозит до 12 лет тюрьмы за присвоение 50 млн грн из фондов финансирования строительства жилых комплексов "Еврика" и "Патриотика" в столице.

Сейчас обанкротившийся банк "Аркада" выставили на продажу.

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