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Кричал и звал на помощь: в Киеве возле моста Патона из Днепра выловили иностранца (видео)

7 июня, 18:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В полицию обратились прохожие, которые услышали крики и поняли, что мужчина сейчас утонет

В столице выловили в Днепре тонущего иностранца. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице выловили в Днепре тонущего иностранца. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве работники речной полиции помогли иностранцу, который тонул, выбраться из Днепра на берег. Мужчина просто не рассчитал свои силы.

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Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

В полицию от граждан поступил вызов о том, что в реке Днепр в районе моста имени Патона в воде человек. Он кричал и звал на помощь.

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"Пострадавшим оказался 31-летний гражданин другого государства. Нам он объяснил, что решил поплавать, но не рассчитал силы. Мы доставили его на берег и в дальнейшем передали родственникам. От госпитализации мужчина отказался", – говорит старший инспектор сектора превенции отдела полиции в речном порту Киева Владимир Горлач.

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В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга. Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители призывают граждан быть осторожными, купаться только в специально отведенных для этого местах, а также не заплывать за буйки.

Ранее мы писали, что в Америке ребенок тонул четыре минуты на глазах у отдыхающих взрослых.

Напомним, что в Луцке спасли двух школьниц, которые тонули в реке.

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