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Куда может завести навигатор? В Киеве водитель съехал по пешеходной лестнице и застрял (фото)

24 июня 2021 18:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Шофер съехал со ступенек на территории бизнес-центра и завис на пол пути

Машина бедолаги, которого подвел навигатор. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

Машина бедолаги, которого подвел навигатор. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

В Киеве около бизнес-центра "Ильинский" произошло ЧП. Автомобиль не заметил пешеходную лестницу и съехал вниз.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Инцидент произошел на улице Ильинская, 8.

"Водитель элитного автомобиля Форд Смах двигаясь по навигатору, поехал вниз по лестнице: до самого низа съехать немного не получилось, не хватило несколько миллиметров клиренса", – пишут в Сети.

Фото: dtp.kiev.ua/Telegram

По предварительной информации, пострадавших нет.

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Фото: dtp.kiev.ua/Telegram
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Ранее мы писали, что в Киеве на Крещатике грузовик застрял в арке. Он не мог покинуть место больше часа.

Напомним, что под Киевом "скорая" застряла по дороге к пациенту. Это произошло на улице Заречной в пгт Володарка.

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