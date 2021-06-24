Куда может завести навигатор? В Киеве водитель съехал по пешеходной лестнице и застрял (фото)

Машина бедолаги, которого подвел навигатор. Фото: dtp.kiev.ua/Telegram
В Киеве около бизнес-центра "Ильинский" произошло ЧП. Автомобиль не заметил пешеходную лестницу и съехал вниз.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
Инцидент произошел на улице Ильинская, 8.
"Водитель элитного автомобиля Форд Смах двигаясь по навигатору, поехал вниз по лестнице: до самого низа съехать немного не получилось, не хватило несколько миллиметров клиренса", – пишут в Сети.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее мы писали, что в Киеве на Крещатике грузовик застрял в арке. Он не мог покинуть место больше часа.
Напомним, что под Киевом "скорая" застряла по дороге к пациенту. Это произошло на улице Заречной в пгт Володарка.