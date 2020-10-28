Купил в интернете: в Киеве в метро поймали мужчину с наркотиками

Ему грозит от шести до десяти лет тюрьмы

В Киеве на станции метро "Вокзальная" полиция поймала мужчину с наркотиками.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Так, у мужчины изъяли – амфетамин, каннабис, таблетки "экстази" и электронные весы. Пассажир – подозрительно себя вел, его пригласили в комнату полиции, чтобы установить его личность и проверить документы.

"Через Интернет мужчина приобрел наркотические вещества, расфасовал их и в дальнейшем планировал сбыть путем так называемых "закладок" на территории столицы. В целом мы изъяли у него 23 пакетика с таблетками, 35 пакетиков с веществом белого цвета, 25 пакетиков с веществом светло-коричневого цвета и пакетики с веществом зеленого цвета. Изъятое направлено на проведение экспертизы", – рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

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По словам Никонова, ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. По данному факту начато уголовное производство. Задержанным оказался 28 – летний уроженец города Севастополь.

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Ранее мы писали, что в Киеве мужчина пытался передать наркотики в СИЗО квадрокоптером.

Напомним, в Киеве патрульные задержали мужчину, который спрятал наркотики в маске. Гражданин заметно нервничал, патрульные решили провести поверхностную проверку.

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