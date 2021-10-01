Легкий заработок? В Киеве контролер заставил школьника заплатить штраф на личную карточку

Мальчик был вынужден перевести 160 гривен

Контролера, требовавшего уплатить штраф, уволили/Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, где в последнее время в метро наблюдаются безумные очереди, контролер в троллейбусе заставил 12-летнего школьника заплатить штраф, потому что тот был без ученического билета. Причем деньги попросил прислать ему на карточку.

Об этом в Facebook сообщила мать мальчика.

Как все произошло

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По словам женщины, ее сын ехал на тренировку в троллейбусе №37. Впоследствии в салон зашли работники КП Киевпастранс. Мальчик забыл дома ученический билет. Из-за этого один из контролеров начал ему угрожать, а затем потребовал, чтобы тот заплатил штраф в размере 160 гривен. Причем деньги заставил перевести на банковскую карточку.

"Да, он нарушил правила проезда, электронные билеты никак не изготовят, но "разводить" детей и пополнять свои карточки это уже слишком", — возмущается мать ребенка.

Что говорят в КП Киевпастранс

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В КП Киевпастранс отреагировали на инцидент. Сообщили, что контролера, который заставил мальчика перевести деньги на его личный счет, уволили. Кроме того, 160 гривен, которые ребенок перевел на карточку работника, вернули обратно.

В КП Киевпастранс отреагировали на инцидент/Фото: facebook.com/irina.buchok.7

Как получить электронный ученический билет

Зарегистрируйтесь в системе scard.kyivcity.gov.ua

Найдите в системе данные о своем ребенке и присоедините его карточку к своему аккаунту.

Загрузите актуальное фото ребенка.

Сформируйте заказ ученического е-билета и получите счет на оплату.

Оплатите заказ (онлайн или через банк).

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