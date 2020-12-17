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Крупное ДТП на въезде в Киев: машина съехала в кювет (видео)

17 декабря, 18:35

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На Новоирпенской трассе столкнулись две машины

В Киевской области случилась дорожная авария, в результате которой легковой автомобиль вылетел в кювет.

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Об этом сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел днем 17 декабря на Новоирпенской трассе между Ирпенем и жилым массивом Академгородок в Киеве. Подробности ДТП пока что неизвестны, однако ясно, что произошло столкновение легковушки с микроавтобусом, который из-за этого выкинуло на середину дороги.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua
Видеоfacebook.com/KyivOperativ

По предварительной информации, пострадавших в результате столкновения нет. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

В результате случившегося на участке дороги между Ирпенем и Киевом образовался затор в обе стороны.

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Напомним, что ранее в этом году в Ирпене произошло другое ДТП – легковушка сбила двух женщин, которые перебегали дорогу. Одна из потерпевших скончалась.

А в январе в Ирпене случилась еще одна авария, напомнившая ситуацию из анекдотов: на одной из улиц города старый потрепанный "Запорожец" протаранил белоснежный внедорожник Lexus.

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Киев ДТП ирпень дорожное происшествие Новоирпенская трасса
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