Крупное ДТП на въезде в Киев: машина съехала в кювет (видео)

В Киевской области случилась дорожная авария, в результате которой легковой автомобиль вылетел в кювет.
Об этом сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел днем 17 декабря на Новоирпенской трассе между Ирпенем и жилым массивом Академгородок в Киеве. Подробности ДТП пока что неизвестны, однако ясно, что произошло столкновение легковушки с микроавтобусом, который из-за этого выкинуло на середину дороги.
По предварительной информации, пострадавших в результате столкновения нет. На месте работают сотрудники патрульной полиции.
В результате случившегося на участке дороги между Ирпенем и Киевом образовался затор в обе стороны.
Напомним, что ранее в этом году в Ирпене произошло другое ДТП – легковушка сбила двух женщин, которые перебегали дорогу. Одна из потерпевших скончалась.
А в январе в Ирпене случилась еще одна авария, напомнившая ситуацию из анекдотов: на одной из улиц города старый потрепанный "Запорожец" протаранил белоснежный внедорожник Lexus.
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