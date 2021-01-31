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В Киеве новогоднюю елку выбросили с 12 этажа прямо под окна (фото)

31 января, 18:37

Ольга Литвин Ольга Литвин

Муж и жена уверяли, что не планировали попасть в гуляющих под домом детей

Сегодня в Киеве на ул. Софии Русовой, 7 (Осокорки) семейная пара выбросила с 12 этажа елку прямо под дом, где в это время гуляли дети.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

﻿Соседи подобрали новогоднее дерево и в сопровождении полиции вернули его хозяевам.

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Муж и жена согласились, что их поступок нельзя классифицировать как нормальный, и в то же время попросили не сгущать краски.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который бегал по лестничной площадке с топором в руках и угрожал соседям.

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Арендовали квартиру на три месяца, а потом – продали по поддельным документам и скрылись. В столице мошенники обманули мужчину на 60 тысяч долларов – смотрите в нашем сюжете:

Видео: Сегодня

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Киев елка осокорки высотка
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