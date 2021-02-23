Лежала неподвижно. В Киеве еще одно опасное падение льда с крыши (видео)

В Киеве еще одна жертва ледяной глыбы. Несчастный случай произошел вчера днем на улице Ярославов Вал, 20. По словам очевидцев, пострадала 58-летняя женщина.

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На опубликованном видео видно, что женщина лежит неподвижно на тротуаре возле столиков соседнего кафе. Возле нее суетиться полицейский, который вызывает скорую помощь. Вскоре автомобиль медиков прибывает на место.

В полиции Шевченковского района нам подтвердили, что такой случай произошел вчера.

"Женщина пострадала от падения с крыши льда и снега. Женщину госпитализировали с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма"", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Шевченковского района.

Там не смогли уточнить возраст пострадавшей.

Напомним, в том же Шевченковском районе от падения снега и льда пострадала еще одна женщина. Она зашла за оградительную ленту, и на нее обрушилась масса льда и снега. Видео инцидента опубликовала патрульная полиции Киева.

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Ранее мы писали, что из-за глыбы льда на больничную койку попала киевлянка. Выход в магазин для женщины обернулся многочисленными переломами и ушибами.

В Киев пришло долгожданное потепление, а вместе с ним и проблемы в виде падающего льда и снега с крыш на автомобили. Пострадало много машин.

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