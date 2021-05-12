Ликвидация аварии в Киеве: бетономешалку подняли с помощью крана, но это еще не все (фото, видео)

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"
В Киеве на проспекте Леся Курбаса спасателям удалось поднять бетономешалку, которая сегодня перевернулась в результате пьяной аварии. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов, к ликвидации ДТП будут привлекать другую бетономешалку.
Так, сотрудники ГСЧС подняли бетономешалку, однако сама бочка пока еще лежит на земле.
А машину будут буксировать с помощью другой бетономешалки.
Фото: Игорь Серов/"Сегодня"
Пока неизвестно время окончания работ.
Фото: Игорь Серов/"Сегодня"
Ранее мы писали, что на месте аварии во время ликвидации ЧП произошел пожар – загорелась бетономешалка, когда ее пытались отрезать от основания.
Также мы писали, как на проспекте Курбаса пытаются убрать последствия пьяного ДТП. Из-за аварии образовалась пробка протяженностью два километра.