Ликвидация аварии в Киеве: бетономешалку подняли с помощью крана, но это еще не все (фото, видео)

Для устранения последствий аварии к делу будут привлекать вторую бетономешалку

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

В Киеве на проспекте Леся Курбаса спасателям удалось поднять бетономешалку, которая сегодня перевернулась в результате пьяной аварии. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов, к ликвидации ДТП будут привлекать другую бетономешалку.

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Так, сотрудники ГСЧС подняли бетономешалку, однако сама бочка пока еще лежит на земле.

Видео: Игорь Серов/"Сегодня"

А машину будут буксировать с помощью другой бетономешалки.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

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Пока неизвестно время окончания работ.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Ранее мы писали, что на месте аварии во время ликвидации ЧП произошел пожар – загорелась бетономешалка, когда ее пытались отрезать от основания.

Также мы писали, как на проспекте Курбаса пытаются убрать последствия пьяного ДТП. Из-за аварии образовалась пробка протяженностью два километра.