Липовые права европейского образца: в Киеве поймали мошенников (видео)

За год на фальшивках человек зарабатывал по 20 млн гривен

В Киеве задержали мужчину, который делал поддельные удостоверения. Организовал целую схему – и нанял два десятка работников, рассказывает корреспондент "Сегодня".

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Клиентов искали в интернете. За 43 тысячи гривен – обещали им сделать права европейского образца – через автошколы Польши. Но все документы были липовые.

Видео: Сегодня

Присылали их по почте. В полиции подсчитали – за год на фальшивках человек зарабатывал по 20 миллионов гривен.

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