Листья коки из Перу. В Киеве работал международный канал поставки сырья для изготовления кокаина (фото)

Ежемесячно ввозили в Украину около 20 килограммов сырья – стоимость такой партии 50 тысяч долларов

СБУ накрыла мощный канал поставки наркотиков / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве СБУ разоблачила мощный международный канал поставки сырья для изготовления кокаина. Листья коки поступали в Украину из Республики Перу.

Об это сообщает пресс-служба СБУ Киева и области в Facebook.

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"Причастен 41-летний житель столицы. Его подельник – гражданин РФ, выступал в роли курьера. Он получал международные отправления через разные почтовые отделения. По предварительным данным, ежемесячно организатор ввозил в Украину около 20 килограммов наркосодержащего сырья. Стоимость такой партии составляет 50 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Злоумышленника поймали после получения курьером очередной международной отправки – более 10 кг запрещенного вещества.

Мужчина работал с сообщником-курьером / Фото: СБУ

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Сообщили о подозрении

Во время обысков по месту жительства фигуранта в Киево-Святошинском районе обнаружено и изъято 30 расфасованных пакетов с листьями коки.

"В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – добавляют в СБУ.

Продолжается следствие.

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Следствие продолжается / Фото: СБУ

Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

В каких областях нашли больше всего наркотиков:

Днепропетровская;

Харьковская;

Донецк.

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