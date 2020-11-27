Лобода, Вольнова, Полякова: кого из звезд снимал известный фотограф, которого подозревают в педофилии (фото)

Своих сексуальных наклонностей он не скрывал

Известного киевского фотографа, а также руководителя фотошколы задержали по подозрению в разврате. Он работал не только фотографом, но и ведущим выездных мастер-классов. Преподавал как в Украине, так и за рубежом.

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У Александра Ктиторчука стаж более 30 лет, и как оказалось, не только в искусстве фотографии. Своих сексуальных наклонностей он не скрывал в своих откровенных фотосессиях, достаточно открыть его соцсети.

Сайт "Сегодня" сделал подборку некоторых его "звездных" фоторабот.

Оля Полякова с дочерью

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Тина Кароль

Георгий Делиев

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Ольга Сумская и Владимир Горянский

Кузьма Скрябин и Ольга Горбачева

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Светлана Лобода и Надежда Мейхер-Грановская

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Георгий Делиев и Борис Барский

Наталья Могилевская

Алексей Потапенко (Потап)

Светлана Вольнова

Отметим, родился Александр 27 июля 1964 года в городе Бердичиве Житомирской области. Последний проект Александра Ктиторчука – это реставрация кинотеатра "Братислава" и создание в нем одноименного Арт-центра.

Напомним, в Киевской области сообщили о подозрении 56-летнему мужчине за развращение несовершеннолетних. Мужчина развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле гражданской жены. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до пяти лет. Сейчас фотограф – под домашним арестом.

Смотрите видео – подростки собирались изнасиловать ребенка:

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