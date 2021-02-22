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Любовная драма? На Святошино испортили автомобиль (фото)

22 февраля, 13:09

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Пока не ясно за что отомстили владельцу автомобиля

На улице Верховинной неизвестные разрисовали автомобиль Mitsubishi lancer. На белом кузове написали большими буквами слово "Тварь", сообщает корреспондент "Сегодня".

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Пока не ясно за что отомстили владельцу автомобиля – неправильную парковку или это очередной любовный или семейный конфликт. Владельца возле автомобиля не было. Можно себе представить, как он удивиться, когда увидит свою машину.

Фото: "Сегодня"

Ранее мы писали, что депутату испортили авто в Кропивницком.

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Напомним, вандалы облили краской памятник героям АТО, расположенный в парковой зоне на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".

Ранее вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". На них снова появились художества неизвестных.

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Киев авто вандализм святошино испортили

Источник: Сегодня

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