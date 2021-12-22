Людей достают с помощью специнструментов: в Киеве произошло ужасное ДТП (видео)

В Киеве, где в течение дня из-за погодных условий задерживается транспорт и пробки на дорогах, произошло ужасное ДТП. В результате аварии пострадали люди.
Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Броварском проспекте в столице. Столкнулись сразу несколько автомобилей. Некоторые транспортные средства настолько повреждены, что людей пришлось доставать с помощью специальных инструментов. На месте аварии затруднено движение. Сейчас там работают спасатели, медики и следственно-оперативная группа.
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Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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