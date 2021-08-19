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"Людей не боится". В Киеве потерялся двухметровый удав (фото)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
19 августа, 23:12
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Огромного удава потеряли в Голосеевском районе во время прогулки под зданием экономического факультета универститета имени Тараса Шевченко
Удава потеряли возле экономического факультета КНУ им. Т. Шевченко / коллаж "Сегодня"
Удава потеряли возле экономического факультета КНУ им. Т. Шевченко / коллаж "Сегодня"

В Киеве в Голосеевском районе разыскивают домашнего ручного удава, который потерялся во время прогулки в зеленой зоне перед зданием экономическогго факультета КНУ им. Т. Шевченко.

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Объявление появилось в местной группе в Facebook.

Хозяйка утверждает, что удав не опасен и совсем не боится людей.

"Неядовитая змея, размер около 2 метров. Людей не боится. Вдруг кто встретит – буду благодарна за достоверную информацию о местонахождении", – пишет она.

В случае возврата удава живым и невредимым женщина пообещала денежное вознаграждение.

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Напомним, в Харькове местная жительница нашла змею в своей квартире. Ее ловили полицейские.

Ранее в Харькове жители улицы Конторской, которая проходит вдоль речки Лопань, жаловались на соседство со змеями. Не раз замечали их во дворах, подъездах и даже в квартирах.

Также мы рассказывали, как себя вести, чтобы змея не напала.

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