Людей выбросило из авто: под Киевом произошло страшное ДТП (фото, видео)

Предварительно, в результате аварии погибли два человека

В ночь на воскресенье, 27 декабря, в Киевской области на Житомирские трассе возле села Капитановка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Honda и Volvo.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Автомобиль Honda на развороте в сторону Киева получил боковой удар от Volvo. При этом двух людей из Honda, которые, вероятно, не были пристегнуты ремнями безопасности, выбросило из автомобиля, они погибли на месте.

Сообщается, что удар был настолько сильным, что части тел погибших и машин разлетелись по дороге на десятки метров.

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После столкновения Volvo отлетел на обочину и врезался в отбойник. Водитель и пассажиры получили ранения, однако им удалось выжить.

Напомним, в Киеве такси врезалось в остановку общественного транспорта, погибли два человека, два травмированы. Один из пострадавших — мужчина в инвалидном кресле.

Ранее в Киевской области, на трассе Владиславка – Карапыши в Мироновском районе, погибли две женщины.

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