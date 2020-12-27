Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Людей выбросило из авто: под Киевом произошло страшное ДТП (фото, видео)

27 декабря, 10:17

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Предварительно, в результате аварии погибли два человека

В ночь на воскресенье, 27 декабря, в Киевской области на Житомирские трассе возле села Капитановка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Honda и Volvo.

Реклама

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Автомобиль Honda на развороте в сторону Киева получил боковой удар от Volvo. При этом двух людей из Honda, которые, вероятно, не были пристегнуты ремнями безопасности, выбросило из автомобиля, они погибли на месте.

Сообщается, что удар был настолько сильным, что части тел погибших и машин разлетелись по дороге на десятки метров.

В тренде
"Щедрик" от копов. Полиция Киева спела колядку (видео)
Реклама

После столкновения Volvo отлетел на обочину и врезался в отбойник. Водитель и пассажиры получили ранения, однако им удалось выжить.

Напомним, в Киеве такси врезалось в остановку общественного транспорта, погибли два человека, два травмированы. Один из пострадавших — мужчина в инвалидном кресле.

Ранее в Киевской области, на трассе Владиславка – Карапыши в Мироновском районе, погибли две женщины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП авто смерть киевская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что, опять? Стекло на мосту Кличко снова треснуло (фото)
Что, опять? Стекло на мосту Кличко снова треснуло (фото)Другие новости
В Броварах умерла годовалая девочка: родители пожаловались на врачей в полицию
В Броварах умерла годовалая девочка: родители пожаловались на врачей в полициюПроисшествия
В Киеве крупный пожар: горели склады (фото)
В Киеве крупный пожар: горели склады (фото)Происшествия
В Святошинском районе вандалы испортили елки (фото)
В Святошинском районе вандалы испортили елки (фото)Другие новости
Жертвы гололеда: под Киевом произошло смертельное ДТП (видео)
Жертвы гололеда: под Киевом произошло смертельное ДТП (видео)Происшествия
Группа неизвестных пыталась захватить здание в центре Киева, ранен полицейский
Группа неизвестных пыталась захватить здание в центре Киева, ранен полицейскийПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять