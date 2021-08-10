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Машины просто смяло: в жуткой аварии под Обуховом погиб ребенок (фото)

10 августа 2021 0:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Предварительно смертельно столкновение произошло из-за того, что один из автомобилей не пропустил другой, который ехал по основной дороге

Под Обуховом произошла страшная авария / коллаж "Сегодня"

Под Обуховом произошла страшная авария / коллаж "Сегодня"

В Обуховском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями, которые буквально смяло, в результате погиб ребенок.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

На месте аварии под Обуховом

На месте аварии под Обуховом / Фото: Нацполиция

Правоохранители рассказали, что авария произошла вечером в понедельник около 19:00 на перекрестке дорог с. Мировка – с. Гороховое.

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Оба автомобиля страшно покорежены

Оба автомобиля страшно покорежены / Фото: Нацполиция

По предварительной информации, Nissan Maxima, который ехал по второстепенной дороге, не пропустил автомобиль Skoda Octavia, что привело к столкновению.

В автомобиле Nissan Maxima находилось четыре человека, двое из которых дети. В результате аварии мальчик погиб мальчик 2020 года рождения.

На месте ДТП в Обуховском районе
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На месте ДТП в Обуховском районе / Фото: Нацполиция

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Почему происходят ДТП

По данным полиции, основная причина автомобильных аварий в Украине – нарушение правил дорожного движения:

  • нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев;
  • превышение безопасной скорости – 20 414 случаев;
  • несоблюдение дистанции – 14 675 случаев.

Напомним, в Винницкой области автомобиль Chery Tiggo столкнулся с мотоблоком "Зубр", в ДТП погибла 20-летняя беременная.

Ранее в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали девять человек.

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Мы также писали, что в Днепре в аквапарке Happy Day погиб девятилетний мальчик, который отдыхал там вместе с мамой. По предварительной информации, ребенок утонул в большом бассейне, когда мама отлучилась.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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