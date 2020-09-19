Машины всмятку, колеса поотлетали: видео тройного ДТП в Киеве

Только накануне случилось масштабное ДТП под Киевом, как теперь и в самой столице произошла жуткая авария с участием трех автомобилей, есть пострадавший.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

ДТП случилось на бульваре Дружбы народов. По словам водителя SsangYong, он двигался со стороны моста Патона в направлении центра. Ему на встречу выехал автомобиль Peugeot, и аварии избежать не удалось. В результате ДТП пострадал водитель Peugeot, которого еще и зажало в салоне собственной машины. Сначала его пытались вытащить сбежавшиеся к месту аварии люди, но потом ему помогли спасатели ГСЧС и передали врачам, которые госпитализировали пострадавшего.

Водитель SsangYoung избежал серьезных травм – его спас ремень безопасности. В результате этой аварии достало еще и автомобилю Skoda.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 сентября в Запорожье случилось смертельное ДТП – в машине сгорели три студента. Автомобиль от столкновения с другой иномаркой на большой скорости въехал в столб рекламного щита и от удара загорелся. Внутри находились шесть человек – трое погибли и еще столько же попали в больницу.

Видео: Telegram/its_zp

В патрульной полиции Киевской области сообщали, что за восемь месяцев этого года на дорогах области случилось 166 ДТП, в которых пострадали 187 человек, погибли восемь детей.

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