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Масштабное ДТП под Киевом: двое погибших и двое раненых

11 сентября, 03:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В смертельной аварии столкнулись три автомобиля и мотоцикл

В Киевской области произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись четыре транспортных средства, два человека погибли и еще двое получили травмы.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, трагедия произошла на автодороге Борисполь – Днепр вблизи села Свитанок Переяслав-Хмельницкого района.

Там женщина-водитель автомобиля KIA, выполняя маневр обгона, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mazda, после чего протаранила легковушку ВАЗ, в которую врезался мотоцикл.

От полученных травм 40-летний водитель мотоцикла и 69-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте происшествия. Также телесные повреждения получил 71-летний водитель ВАЗа и 29-летняя водитель KIA, они госпитализированы в больницу с многочисленными травмами.

/ Фото: Нацполиция

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, санкции которой предусматривают для виновника ДТП до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Березани Киевской области произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека, еще трое получили ранения. Там Chevrolet Lacetti врезался в бетонный забор – 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте, еще трое пассажиров 17 и 19 лет получили многочисленные травмы.

Также сообщалось, что на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса. Подробнее об аварии смотрите в сюжете:

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ДТП киевская область Переяслав смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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