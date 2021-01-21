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Масштабное ДТП под Киевом: есть пострадавшие (фото)

21 января, 15:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте работают медики и полиция

На перекрестке Яблонской и Окружной в Ворзеле рядом с Бучей произошла авария.

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Об этом сообщают очевидцы в Telegram, 21 января.

По предварительной информации, один человек погиб и три получили серьезные травмы.

На месте работают медики и полиция. Детали пока неизвестны.

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На месте небольшая пробка.

Напомним, ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет .

Кроме того, мы писали, что в Одессе столкнулись пять автомобилей.

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Смотрите сюжет – в Софиевской Борщаговке водитель сбил девушку, она умерла на месте:

Видео: Сегодня

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Киев ДТП Буча Окружная дорога

Источник: Сегодня

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