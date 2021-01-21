Масштабное ДТП под Киевом: есть пострадавшие (фото)

На перекрестке Яблонской и Окружной в Ворзеле рядом с Бучей произошла авария.
Об этом сообщают очевидцы в Telegram, 21 января.
По предварительной информации, один человек погиб и три получили серьезные травмы.
На месте работают медики и полиция. Детали пока неизвестны.
На месте небольшая пробка.
Напомним, ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет .
Кроме того, мы писали, что в Одессе столкнулись пять автомобилей.
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