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Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись две фуры и микроавтобус, погиб человек (фото и видео)

18 сентября, 16:19

Александр Марущак , Руслан Ровик

Столкновение произошло на трассе Киев - Одесса, в Васильковском районе

Под Киевом, в районе села Хлепча произошла масштабная авария с участием двух фур и микроавтобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель одной из машин.

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Как сообщили очевидцы происшествия, столкновение произошло в Васильковском районе, на трассе Киев – Одесса.

"По предварительной информации произошло столкновение трех транспортных средств – двух фур и микроавтобуса. Водитель одной из фур скончался на месте ДТП. Что касается других потерпевших, то на данный момент у нас нет четкой информации", – заявили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Видео: Telegram-канал KievMap

Копы уточнили, что на месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники патрульной полиции, которые выясняют все детали и обстоятельства ДТП.

В результате аварии две полосы движения в сторону Киева были перекрыты, на трассе собирается огромная пробка.

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Напомним, что накануне в Запорожье произошла серьезная авария, в результате которой сгорели в машине трое иностранных студентов. Отмечается, что BMW ехало на большой скорости в среднем ряду, и ударило в бок Nissan, который и влетел в столб рекламного щита. Машина от удара сразу же загорелась, люди бросились вытаскивать пассажиров. Троих удалось вытащить, а еще трое погибли.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области легковушка врезалась в стену тоннеля.

Также напомним, в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики.

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Киев ДТП киевская область Киев - Одесса

Источник: Сегодня

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