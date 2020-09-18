Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись две фуры и микроавтобус, погиб человек (фото и видео)

Под Киевом, в районе села Хлепча произошла масштабная авария с участием двух фур и микроавтобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель одной из машин.
Как сообщили очевидцы происшествия, столкновение произошло в Васильковском районе, на трассе Киев – Одесса.
"По предварительной информации произошло столкновение трех транспортных средств – двух фур и микроавтобуса. Водитель одной из фур скончался на месте ДТП. Что касается других потерпевших, то на данный момент у нас нет четкой информации", – заявили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.
Копы уточнили, что на месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники патрульной полиции, которые выясняют все детали и обстоятельства ДТП.
В результате аварии две полосы движения в сторону Киева были перекрыты, на трассе собирается огромная пробка.
Напомним, что накануне в Запорожье произошла серьезная авария, в результате которой сгорели в машине трое иностранных студентов. Отмечается, что BMW ехало на большой скорости в среднем ряду, и ударило в бок Nissan, который и влетел в столб рекламного щита. Машина от удара сразу же загорелась, люди бросились вытаскивать пассажиров. Троих удалось вытащить, а еще трое погибли.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области легковушка врезалась в стену тоннеля.
Также напомним, в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики.
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