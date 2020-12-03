Масштабное ДТП под Киевом: столкнулось семь авто и два автобуса (фото)

В Броварах произошло масштабное ДТП с участием семи авто и двух автобусов с пассажирами. Корреспондент "Сегодня" узнал подробности ЧП.

"Сейчас с места происшествия "скорые" забрали трех пострадавших, их состояние уточняется, на месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства происшедшего. Опрашиваются свидетели. Также известно, что пассажиры автобусов не пострадали, пострадавшие – это те, кто находился в авто", – сообщили нам в пресс-службе киевского облглавка полиции.

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По словам начальника Броварского отдела полиции Максима Скидана, возле места ДТП образовалась большая пробка.

Ранее мы писали, что в Волынской области 16-летняя девушка устроила ДТП. Авария произошла 3 декабря во Владимире-Волынском.

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Напомним, на объездной дороге в районе Борисполя 2 декабря произошло трагическое ДТП – фура столкнулась с двумя авто.

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