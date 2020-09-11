Масштабное ДТП под Киевом: врачи рассказали о состоянии пострадавших

В Бориспольской центральной районной больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием четырех автомобилей под Киевом.
Так, 12 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии. Из них восемь человек прооперировали, семь находятся в реанимации, а трое в очень тяжелом состоянии.
"Для оказания помощи пострадавшим были организованы дополнительные смены персонала БМБИЛ (Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения – ред.). Хирурги, травматологи, анестезиологи и медсестры работали слаженно и профессионально. Помощь пациентам предоставлено в полном объеме, при необходимости проведено КТ внутренних органов, рентген и УЗИ", – говорится в сообщении на странице лечебницы в Facebook.
Главный врач больницы Александр Щур рассказал, что у пострадавших зафиксированы преимущественно политравмы.
"В основном это политравмы: закрытая черепно-мозговая травма, открытая черепно-мозговая травма, повреждения легких, повреждения органов брюшной полости, переломы верхних и нижних конечностей", – рассказал врач, сообщает "Суспільне".
Напомним, 11 сентября на автодороге Киев-Харьков-Довжанский столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли пять человек.
Ранее мы сообщали, что на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. Подробнее об аварии смотрите в видеосюжете:
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