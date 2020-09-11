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Масштабное ДТП под Киевом: врачи рассказали о состоянии пострадавших

11 сентября, 14:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Семь человек сейчас в реанимации

В Бориспольской центральной районной больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием четырех автомобилей под Киевом.

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Так, 12 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии. Из них восемь человек прооперировали, семь находятся в реанимации, а трое в очень тяжелом состоянии.

"Для оказания помощи пострадавшим были организованы дополнительные смены персонала БМБИЛ (Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения – ред.). Хирурги, травматологи, анестезиологи и медсестры работали слаженно и профессионально. Помощь пациентам предоставлено в полном объеме, при необходимости проведено КТ внутренних органов, рентген и УЗИ", – говорится в сообщении на странице лечебницы в Facebook.

Главный врач больницы Александр Щур рассказал, что у пострадавших зафиксированы преимущественно политравмы.

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"В основном это политравмы: закрытая черепно-мозговая травма, открытая черепно-мозговая травма, повреждения легких, повреждения органов брюшной полости, переломы верхних и нижних конечностей", – рассказал врач, сообщает "Суспільне".

Напомним, 11 сентября на автодороге Киев-Харьков-Довжанский столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли пять человек.

Ранее мы сообщали, что на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. Подробнее об аварии смотрите в видеосюжете:

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Киев авария ДТП больницы помощь врачи пострадавшие
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