Масштабное ДТП с автобусом и легковушкой в Киеве: причина и подробности аварии

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом в столице и уже назвали предварительную причину аварии

Копы выясняют причину ДТП в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В полиции начали уголовное производство по факту столкновения автобуса и легковушки 9 октября на Броварском проспекте в Киеве. Правоохранители обновили данные о пострадавших – их шесть, а не семь, как заявляли ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Киеве.

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Травмы получили пятеро пассажиров автобуса и водитель Volkswagen 1996 года рождения. В больницу доставили трех человек, которые были в салоне автобуса, остальным оказали помощь на месте. Водителя легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии.

В чем причина ДТП?

Предварительно копы установили, что водитель Volkswagen ехал в сторону станции метро "Лесная" и не справился с управлением. Из-за этого он врезался в автобус, а он уже вылетел в столб и перевернулся.

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Автобус влетел в столб. Фото Нацполиции

Данные об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

По делу назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Самые частые причины ДТП

Нарушение правил маневрирования. Превышение безопасной скорости. Несоблюдение дистанции. Нарушение правил проезда перекрестков. Управление транспортом в состоянии опьянения.