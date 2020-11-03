Масштабное ДТП в Киеве: фура перевернулась на ходу (фото)

В Киеве на площади Тараса Шевченко произошло ДТП во вторник, 3 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Так, здесь перевернулся грузовой автомобиль.
"Движение затруднено в направлении города Вышгорода и Кольцевой дороги", – говорится в сообщении.
Информации о пострадавши нет.
Ранее мы писали, что 30 октября водитель на Майдане Незалежности въехал в толпу людей и врезался в автомобили. Он рассказал, что потерял сознание за рулем.
А во Львовской области легковушка столкнулась с автопоездом. В результате ДТП погибли два человека, еще один находится в реанимации.
Напомним, недавно приговорили водителя на 10 лет лишения свободы, который был виновником ДТП на Столичном шоссе. В аварии погибли двое детей и двое взрослых.
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