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Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись грузовик, легковушка и маршрутка (фото)

29 апреля, 09:57

Мария Дмитренко , Василий Богайчик

Серьезная автомобильная авария заблокировала движение на Чоколовском бульваре – подробности происшествия

В Киеве на Севастопольской площади столкнулись легковой автомобиль, маршрутка и грузовик. Удар оказался настолько сильным, что автобус развернулся поперек дороги и полностью перекрыл одну полосу для движения.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Василий Богайчик, пострадала пассажирка маршрутки. Все остальные живы.

На сиденье легковушки обнаружили пустую бутылку вина, вероятно водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"

Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"

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Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"

Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"

(Новость дополняется)

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