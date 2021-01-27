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Масштабный пожар на Оболони: горела многоэтажка (фото, видео)

27 января, 11:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Жители вовремя почувствовали запах дыма и самостоятельно вышли на улицу

В Киеве рано утром на проспекте Героев Сталинграда, 7-А в Оболонском районе произошел пожар в многоэтажке.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

Так, в 9-этажном жилом доме на третьем этаже произошло возгорание на балконе, с распространением огня на квартиру на общую площадь 20 квадратных метров. И на балконы верхних этажей. Не теряя времени, спасатели сразу приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

"В результате пожара в квартире на третьем этаже балкон и комната сгорели полностью, на кухне частично сгорела мебель и личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. Также повреждена обшивка балконов и личные вещи на 4 и 5 этажах", – написали спасатели.

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В квартире на третьем этаже дома никого не было, в квартирах выше жители вовремя почувствовали запах дыма и самостоятельно вышли на улицу до приезда спасателей.

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На месте происшествия были привлечены пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, всего в результате пожара в доме престарелых погибли 16 человек. В больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания.

Как мы уже сообщали, нелегальный пансионат в Харькове никто не проверял. По словам местных жителей, работало заведение не один год, а жильцами сначала были наркозависимые.

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Смотрите сюжет – масштабный пожар произошел на СТО в Днепре:

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Киев спасатели оболонь пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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