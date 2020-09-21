Масштабный пожар на свалке в Киеве: спасатели продолжают работать на месте возгорания (фото)

В Дарницком районе Киева горела свалка, пожар частично перекинулся на торфяники. В связи с этим в некоторых районах города сегодня, 21 сентября, наблюдается смог.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сейчас спасатели продолжают пролив отдельных очагов тления. Открытого огня нет. На месте происшествия работают четыре пожарных автоцистерны, рукавный автомобиль и 22 спасателя.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что огонь распространился на площади 2000 "квадратов"

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Напомним, о возгорании на улице Ревуцкого, 41 сообщили в 12:45 20 сентября. К месту вызова прибыли спасатели и установили, что горит свалка на площади 500 "квадратов".

Сотрудники ГСЧС проложили магистральную линию и подали два ствола для тушения пожара. Также они привлекли поливомоечные машины и подали ствол на ликвидацию возгорания. В 17:00 пожар удалось локализовать.

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Сейчас работа по ликвидации пожара продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области вспыхнула свалка. Огонь в любой момент мог перекинуться на лес.

А под Киевом вспыхнул пожар рядом с АЗС, смотрите видео:

Видео: Telegram-канал/dtp.kiev.ua

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