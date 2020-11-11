Масштабный пожар в Киеве: горел частный дом (фото, видео)

В Киеве сегодня, 11 ноября, на улице Чигиринского в Подольском районе произошел пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

"Пожарные установили, что на территории частной усадьбы в 1-этажном частном жилом доме возник пожар на площади 50 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

Пожар заметили соседи, и немедленно вызвали спасателей. Владелец дома покинул помещение самостоятельно до прибытия первых пожарных подразделений.

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В паблике Киев Оперативный в Facebook, очевидцы опубликовали видео. Пользователи сообщают, что хозяин сам поджег дом.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области горел частный дом. В результате погибли двое малолетних детей.

Также напомним, в Киеве на Днепровской набережной горела квартира. Пожар возник на 11-м этаже. Причина возгорания устанавливается. На момент прибытия пожарных в квартире никого не было. Жертв и пострадавших нет.

Смотрите видео – поджег дома на Воздвиженке:

Пожар на Воздвиженке

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Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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