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Масштабный пожар в Киеве: горел рынок (фото, видео)

20 ноября, 13:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Площадь пожара составила 100 квадратных метров

В Киеве 20 ноября на территории рынка в Голосеевском районе произошел пожар.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева.

Так, ЧП произошло на улице Заболотного, 46-А. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

"В торговом павильоне обнаружен пожар с дальнейшим распространением пламени на близлежащие павильоны", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, нет погибших и раненых. Причина пожара и ущерб выясняют.

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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) установили новые причины, которые могли привести к масштабному пожару в Луганской области. По данным следствия, одной из главных причин масштабных пожаров было системное разворовывание топлива.

Напомним, в селе Варваровка Долинского района Кировоградской области в частном жилом доме возник пожар. Жертвами стали четыре человека, среди них двое детей.

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Киев пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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