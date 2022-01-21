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Массовое минирование в Киеве: что сейчас происходит в школах – репортаж (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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21 января, 12:36
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Сейчас все дети на уроках и ничего не слышали про подготовку к эвакуации
В столице снова сообщили о минировании учебных заведений
В столице снова сообщили о минировании учебных заведений / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 21 января, в Киеве в очередной раз поступило сообщение о минировании всех учебных заведений. Правоохранители проверяют школы. Корреспондент "Сегодня" наведался в школы, чтобы узнать обстановку.

В школе №309 на Позняках занятий не прекращали.

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В школе №309 все спокойно
В школе №309 все спокойно / Фото: Сегодня

Дети на уроках, тут ничего не слышали о массовом минированим школ в Киеве. На входе играет музыка.

Все дети на уроках
Все дети на уроках / Фото: Сегодня

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Один из преподавателей вышла и сообщила, что уроки идут своим чередом.

В инженерной гимназии также все уроки идут по расписанию.

В инженерной гимназии тоже тихо
В инженерной гимназии тоже тихо / Фото: Сегодня

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Там говорят, что им не поступало никакой информации о минировании ни от полиции Киева, ни из Департамента образования КГГА.

Уборщица активно моет в коридоре пол.

В коридорах пусто, все дети на занятиях
В коридорах пусто, все дети на занятиях / Фото: Сегодня

В школе №62 тоже все в порядке – уроки идут, дети в школе бегают по коридорам.

В школе №62 тоже ничего не слышали о минировании
В школе №62 тоже ничего не слышали о минировании / Фото: Сегодня

Наверное, началась перемена.

Все дети заняты на уроках
Все дети заняты на уроках / Фото: Сегодня

Пока никакой информации об эвакуации не поступало
Пока никакой информации об эвакуации не поступало / Фото: Сегодня

Корреспондент "Сегодня" также побывал и в школе №314. Тут родители забирают малышей домой. Видно, что все спокойно.

В школе №314 никаких ЧП не зафиксировали
В школе №314 никаких ЧП не зафиксировали / Фото: Сегодня

Волна "минирований" в Украине

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