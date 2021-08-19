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Миллион фальшивых долларов: в Киеве жестко задержали банду иностранцев (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
19 августа, 20:18
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Бойцы КОРДа провели спецоперацию по ликвидации международного канала поставки поддельных денег
Задержание преступников. Фото: коллаж "Сегодня"
Задержание преступников. Фото: коллаж "Сегодня"

Злоумышленники планировали доставить в Украину миллион фальшивых долларов США. В преступную группу входило 10 человек. Фигуранты специализировались на доставке и сбыте фальшивых долларов США, которые переправляли в Украину через АР Крым из Турции.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Установили, что на территории Украины действует преступная группа выходцев из стран Закавказья и Азии. Злоумышленники наладили канал поставки и сбыта поддельных долларов США. Фальшивки доставляли вне таможенного контроля через АР Крым из Республики Турция", - говорится в сообщении.

Слева на снимке задержанный. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева на снимке задержанный. Фото: коллаж "Сегодня"

Для сбыта фальшивых денег злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров. Там они принимали заказы и вели переписку с "покупателями".

Как доставляли товар и сколько денег при них было

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"Товар" доставляли через почтовые отделения и при личных встречах. Деньги от покупателей получали на кошельки электронной платежной системы и наличными. Стоимость фальшивых купюр варьировалась в зависимости от размера заказа и составляла от 50 до 60 процентов номинальной стоимости долларов США.

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Полицейские изъяли у фигурантов более 30 тыс. поддельных долларов США. Также было установлено, что злоумышленники планировали доставить в Украину фальшивки общим номиналом в миллион долларов США.

Ранее мы писали:

  • мошенники в Украине нашли новый подход к старой схеме обмана. Доверчивым жертвам сообщают о выигрыше машины. А чтобы не оставалось сомнений, теперь даже показывают новенький автомобиль. "Счастливчики" на радостях идут оплачивать квитанции, а в итоге остаются и без денег, и без авто.
  • украинские водители получают липовые протоколы о штрафах.

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